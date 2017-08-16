Далай-лама сделал неожиданное признание о России

Далай-лама XIV рассказал о том, каким ему видится будущее нашей страны на мировой арене. Духовный лидер буддистов дал оптимистичный прогноз.

По словам Далай-ламы XIV, Россия может стать своего рода мостом между Востоком и Западом. "Русский народ – великий народ. При диктаторах он достаточно настрадался, поэтому я не думаю, что в России снова будет диктатура", – цитирует его "Коммерсантъ".

Далай-лама мечтает, чтобы штаб-квартиру Североатлантического альянса перенесли в Москву, пишет газета "Известия". "В русском менталитете НАТО – символ враждебной силы. Если офис альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче. Возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе!" – пояснил духовный лидер и добавил, что после этих слов наверняка окажется в опале у США.

"Посмотрите на мир вокруг: сегодняшнее состояние человечества не назовешь здоровым и счастливым. В мире слишком много угроз, из которых главная – насилие", – констатировал Далай-лама. По его словам, виной тому эгоцентризм, порождающий негативные эмоции и глобальные проблемы. "Между тем очевидно, что нам со всеми нашими различиями – историческими, национальными, религиозными – необходимо научиться жить вместе на одной планете", – напомнил духовный наставник.

Первая в истории дискуссия Далай-ламы XIV с российскими экспертами, изучающими природу сознания, состоялась 8 августа в Дели. Серия встреч "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых" была организована Центром тибетской культуры и информации совместно с фондом "Сохраним Тибет" и Московским центром исследования сознания.