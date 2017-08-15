Десятки собак-поводырей обучат в московском метро

Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена и Российская школа подготовки собак-проводников обучат 80 животных безопасному передвижению в подземке. Об этом рассказали в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.

"Особое внимание при подготовке специалисты уделят спуску и подъему на эскалаторах, а также посадке и высадке из вагонов поездов", – отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Обучение будет проводиться на станциях "Новокосино" и "Авиамоторная".