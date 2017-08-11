Запрет незрячей москвичке войти в модный ресторан обернулся скандалом

Незрячую москвичку Дану Мерзлякову не пустили в ресторан "Седьмое небо" в Останкинской башне. Это аргументировали возможными трудностями при эвакуации.

Девушка рассказала, что отправилась туда в сопровождении зрячего друга. Но желанию не суждено было сбыться.

"Для прохода в ресторан нужно попасть на смотровую площадку сначала. На этапе покупки билетов меня не пропустили, аргументировав это тем, что инвалиды первой–второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций", – цитирует Дану РИА Новости. Она добавила, что в Останкинской башне заявили, что это не только их внутренние правила, якобы они "прописаны МЧС".

По словам девушки, на ее посты в соцсетях отреагировали помощники депутатов, которые должны были сделать прокурорский запрос. Однако воз и ныне там. "Я хотела бы написать запрос в Роспотребнадзор, потому что мы с вами понимаем, что у многих зрячих людей будут трудности с эвакуацией, так что это не очень справедливо со стороны администрации", – сказала Дана Мерзлякова.

Инцидентом возмутилась председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая. Певица заявила, что администрация обязана принести извинения. Если этого сделано не будет, она обратится в столичную прокуратуру.

"История, конечно же, возмутительна", – отметила артистка. "Особенно, учитывая, что именно на смотровой площадке Останкинской телебашни накануне Паралимпиады в Сочи проходило гашение специальных марок, выпущенных в честь Игр, в котором я принимала участие", – сказала Гурцкая.