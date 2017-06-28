Авиакомпания заставила парализованного ползком забираться в самолет
Пассажир приобрел билет на самолет до южного города Амами. На стойке регистрации в аэропорту инвалиду с парализованными ногами неожиданно сообщили, что авиакомпания не имеет возможности обслуживать клиентов с ограниченными возможностями.
Как сообщает пресса, парализованному мужчине представители японского лоукостера заявили буквально следующее: "Кто не может ходить, не может и сесть на борт самолета". В итоге подняться на борт мужчине помог его друг. Пассажира пришлось фактически заносить в салон на руках. Однако на обратном пути представители Vanilla Air ужесточили собственные правила и запретили парализованному пассажиру воспользоваться посторонней помощью, пишет РИА Новости со ссылкой на японское информационное агентство "Киодо".
Чтобы улететь домой, инвалид был вынужден 17 ступеней трапа преодолеть самостоятельно. Ползком.
車いす客に自力でタラップ上がらせる #バニラ・エア 謝罪｜朝日新聞https://t.co/SULgwGmWN1『#車いす を降り、階段を背にして17段のタラップの一番下の段に座り、腕の力を使って一段ずつ上がった。3～4分かけて上り切ったという』#VanillaAir #LCC pic.twitter.com/tlT0WbDySa— イヌイヒロツグ(｡◔‸◔｡✿) (@Celtic_Airs) 28 июня 2017 г.
Случай приобрел огласку благодаря СМИ. Оценив градус возмущения, представители лоукостера предпочли принести пассажиру с ограниченными возможностями свои извинения.
Журналисты связались с телеведущим
Блеснувшая на ММКФ актриса сбежала погреться в Грецию
Неверным мужьям будет грозить домашний арест
Об этом рассказал адвокат стритрейсерши