Авиакомпания заставила парализованного ползком забираться в самолет

Японский лоукостер Vanilla Air принес извинения пассажиру, которого сотрудники перевозчика заставили ползком забираться по трапу. Мужчине с парализованными ногами не смог помочь даже его приятель: запретили.

Пассажир приобрел билет на самолет до южного города Амами. На стойке регистрации в аэропорту инвалиду с парализованными ногами неожиданно сообщили, что авиакомпания не имеет возможности обслуживать клиентов с ограниченными возможностями.

Как сообщает пресса, парализованному мужчине представители японского лоукостера заявили буквально следующее: "Кто не может ходить, не может и сесть на борт самолета". В итоге подняться на борт мужчине помог его друг. Пассажира пришлось фактически заносить в салон на руках. Однако на обратном пути представители Vanilla Air ужесточили собственные правила и запретили парализованному пассажиру воспользоваться посторонней помощью, пишет РИА Новости со ссылкой на японское информационное агентство "Киодо".

Чтобы улететь домой, инвалид был вынужден 17 ступеней трапа преодолеть самостоятельно. Ползком.

Случай приобрел огласку благодаря СМИ. Оценив градус возмущения, представители лоукостера предпочли принести пассажиру с ограниченными возможностями свои извинения.