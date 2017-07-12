ФСИН направила осужденного инвалида на медосвидетельствование

Федеральная служба исполнения наказаний, из гуманитарных соображений отправившая осужденного Антона Мамаева на медкомиссию, через два дня ждет результатов освидетельствования. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Врачи должны оценить состояние получившего срок за разбой Мамаева, который имеет первую группу инвалидности. Напомним, 28-летний осужденный страдает мышечной атрофией. Его болезнь не позволяет ему даже самостоятельно питаться.

Несмотря на это, молодой человек был приговорен судом к 4,5 года за разбой и помещен в следственный изолятор "Матросская тишина". Статья, по которой он осужден, не предусматривает условное наказание. В Тимирязевском суде столицы заявили, что заболевание Мамаева не дает ему права на освобождение от отбывания срока в заключении.

Уголовное дело против Антона Мамаева возбудили осенью прошлого года. Также по делу проходил Виктор Сероштанов, который помогал Мамаеву передвигаться на инвалидной коляске. Обвинения связаны с хищением мотороллера, стоимость которого оценили в 160 тысяч рублей.