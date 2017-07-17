ФСИН попросит суд освободить инвалида-колясочника

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) по итогам медицинского освидетельствования попросит суд освободить из-под стражи осужденного инвалида. Антон Мамаев, который передвигается на инвалидной коляске, был осужден на четыре с половиной года колонии за разбойное нападение с целью завладения мотороллером.

В пресс-службе ФСИН пояснили, что врачебная комиссия завершила медицинское освидетельствование Мамаева на предмет наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. По информации исправительного ведомства, осужденный сейчас находится в больнице СИЗО "Матросская Тишина" в палате, оборудованной для содержания инвалидов-колясочников.

30 июня 2017 года суд приговорил Мамаева к четырем с половиной годам лишения свободы за разбойное нападение с угрозой применения насилия. По версии следствия, он завладел мотороллером, который собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске соучастник преступления осужден на три года колонии, пишет ТАСС.

После оглашения приговора Мамаева отправили в московский следственный изолятор "Матросская тишина", но затем перевели в одну из московских больниц. На минувшей неделе там его посетила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее министр юстиции Александр Коновалов на заседании Совета Федерации сообщил, что инвалид Мамаев, осужденный на реальный срок лишения свободы, находится на медкомиссии, после которой будет решен вопрос о возможности его освобождения.

"Будем надеяться, что будет принято адекватное законное решение", – добавил министр.



