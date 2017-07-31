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Общество

В Москве появится Эйфелева башня

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Стали известны детали VII Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет в столице 23-27 сентября. В рамках шоу на тему "Семь высочайших строений мира" Останкинская телебашня поочередно превратится в Эйфелеву башню (300 метров), дубайский небоскреб Бурдж-Халифа (828 метров) и нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра), а также в телебашни Торонто (553 метра), Шанхая (486 метров), Токио (332 метра) и Сиднея (309 метров), сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Посмотреть на это можно будет 23 и 24 сентября в 20:00 мск.

Организаторы пообещали хороший обзор со всех сторон: изображение охватит практически весь диаметр Останкинской башни. "Вечернее шоу продлится около 40 минут, причем жители некоторых районов столицы смогут увидеть его даже из своих окон", – отметил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. Участие в фестивале "Круг света" примут Большой и Малый театры, парк "Царицыно", Патриарший пруд и Строгинская пойма.

31 июля 2017, 11:33

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