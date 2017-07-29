Пилоты вслепую посадили самолет с пассажирами при опасном крене

В Сети появилось видео, снятое в аэропорту Стамбула. На записи видно посадку самолета Airbus 320. Причем перед тем, как шасси коснулись посадочной полосы, лайнер дал опасный крен.

Пассажирский лайнер Airbus 320 авиакомпанииAtlas Global выполнил рейс UH250 из Харькова в Стамбул, после чего сразу направился в аэропорт Эркан в Северном Кипре с 121 пассажирами на борту, передает газета "Известия". В воздухе он попал в сильнейший шторм с градом, который повредил носовой обтекатель и сделал лобовое стекло практически непрозрачным из-за множества мелких трещин. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, где им пришлось приземляться в условиях практически полного отсутствия видимости и отказа части электроники. Этим оказался и обусловлен опасный крен – пилот через боковое стекло смотрел на посадочную полосу. Находившийся за штурвалом украинский пилот Александр Акопов стал настоящей звездой турецких СМИ.