Пилоты вслепую посадили самолет с пассажирами при опасном крене
Пассажирский лайнер Airbus 320 авиакомпанииAtlas Global выполнил рейс UH250 из Харькова в Стамбул, после чего сразу направился в аэропорт Эркан в Северном Кипре с 121 пассажирами на борту, передает газета "Известия". В воздухе он попал в сильнейший шторм с градом, который повредил носовой обтекатель и сделал лобовое стекло практически непрозрачным из-за множества мелких трещин. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, где им пришлось приземляться в условиях практически полного отсутствия видимости и отказа части электроники. Этим оказался и обусловлен опасный крен – пилот через боковое стекло смотрел на посадочную полосу. Находившийся за штурвалом украинский пилот Александр Акопов стал настоящей звездой турецких СМИ.
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