МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе в Москве

Утром в пятницу, 21 июля, в Москве пройдет ливень, не исключена гроза. МЧС рекомендовало горожанам пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев, передает НТВ.

Жителей столицы предупредили, что во время разгула стихии возможны заторы на дорогах, повреждения линий электропередачи, повал деревьев и слабо укрепленных конструкций. В объекты, не оборудованные громоотводом, могут попасть молнии.