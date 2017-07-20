Москву необычно украсят ко Дню города

Ко дню 870-летия Москвы в городе вывесят более тысячи плакатов. Вдоль дорог, на остановках и киосках печати разместят изображения разных размеров. Самые крупные появятся на МКАД и ТТК, передает РИА ФАН.

Основные темы плакатов – "Москва созидает", "Москва открывает", "Москва изобретает", "Москва ставит рекорды", "Москва строит", "Наши победы", "Москва покоряет". Кроме того, столицу украсят изображения ее известных жителей: Александра Островского, Бориса Пастернака, Николая Пирогова, Майи Плисецкой и других.