Москалькова посетила осужденного за разбой инвалида

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила в больнице инвалида Антона Мамаева и подтвердила, что продолжит ходатайствовать о его освобождении.

Мамаев, передвигающийся в инвалидной коляске, был осужден за разбой на 4,5 года колонии. Его обвинили в завладении мотороллером, который он собирался перепродать. Помогавший ему передвигаться на инвалидной коляске соучастник был осужден на три года колонии.

После оглашения приговора его отправили в московский следственный изолятор "Матросская тишина", но сейчас он находится в больнице, сообщает "Интерфакс".

Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Июл 12 2017 в 9:49 PDT

По сообщениям правозащитников, Мамаев не может себя обслуживать, при этом в СИЗО нет медперсонала, способного оказывать ему регулярную помощь.

Ранее министр юстиции Александр Коновалов на заседании Совета Федерации сообщил, что инвалид Мамаев, осужденный на реальный срок лишения свободы, находится на медкомиссии, после которой будет решен вопрос о возможности его освобождения.

"Будем надеяться, что будет принято адекватное законное решение", – добавил министр.



