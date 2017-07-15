На Москву надвигается страшная гроза

В ближайшие часы столицу накроет гроза. Ветер усилится до 17 метров в секунду. В отдельных районах города может выпасть град, передает агентство "Москва".

МЧС предупредило жителей столицы, что во время разгула стихии возможны подтопления отдельных улиц, затруднение движения транспорта, повреждения линий электропередачи. Горожанам посоветовали держаться подальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

