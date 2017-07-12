Путин призвал к ответственности журналистов

Всемирный конгресс русской прессы – одно из главных событий в русскоязычном пространстве и во всем Русском мире, убежден Владимир Путин. Российский лидер приветствовал участников форума, который открылся 12 июля в Минске.

Послание главы российского государства зачитал на открытии Всемирного конгресса русской прессы помощник президента Игорь Щеголев. В приветствии подчеркивается, что СМИ имеют огромный просветительский, консолидирующий и воспитательный потенциал.

"На протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) объединяет руководителей печатных изданий наших соотечественников за рубежом, всех, кому дороги русский язык и культура, кто искренне интересуется историей и жизнью нашей страны", – отмечается в послании.

Владимир Путин напомнил участникам об особой ответственности за честное и непредвзятое отражение происходящих на планете событий. Президент России уверен, что нынешний конгресс пройдет в творческом и деловом ключе, даст старт новым, содержательным, востребованным временем проектам.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев указал на важность объективной и непредвзятой позиции русскоязычных СМИ – ведь зачастую они остаются для соотечественников единственной связью с родиной. В приветствии гостям и участникам XIX Всемирного конгресса русской прессы глава российского правительства отметил, что это мероприятие в текущем году проходит в столице Белоруссии – страны, где любят и ценят русский язык, знают нашу культуру и уважают общее историческое прошлое. На открытии конгресса ВАРП выступил и белорусский президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам форума, он подчеркнул особую объединяющую роль русского языка, передает ТАСС.

В конгрессе участвуют представители средств массовой информации более чем из 50 государств. Участники международного форума на минской площадке обсудят различные аспекты деятельности СМИ в условиях глобализации, интеграционных процессов и цифровой революции. Организаторы форума – Всемирная ассоциация русской прессы, информационное агентство ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.