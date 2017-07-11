Трамп втайне договорился с Путиным о дипсобственности

Москва наложит арест на американские дипломатические объекты в России и вышлет десяток дипломатов. На этом вопрос о российской дипсобственности в США будет закрыт, считают наблюдатели.

Около 30 американских дипломатов в ближайшие дни могут стать в России персона-нон-грата. Вместе с этим и некоторые здания, которыми пользуется дипкорпус США, вернутся в собственность российского государства. Такими станут ответные шаги на арест еще во времена Обамы собственности российского дипломатического ведомства в Америке.

История тянется с конца 2016 года. В то время Кремль предпочел не отвечать на недружественные шаги 44-го президента США. Однако, по традиции, пообещал "адекватную реакцию". Теперь, видимо, время наступило. Глава МИД России высказывается по этому поводу в довольно жестком тоне. Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию возмутительной.

Судя по всему, Трамп действительно заинтересован в налаживании отношений с Москвой. Однако он находится под столь плотным огнем критики именно по русскому направлению, что вряд ли этим его планам суждено сбыться в ближайшем будущем, пишет газета "Взгляд". Издание подчеркивает, что речь не о какой-то "пророссийской" ориентации Трампа – дело в обычных конструктивных отношениях двух держав.

Ситуация такова, что Штаты не могут не учитывать мнения России по ряду вопросов, список которых все расширяется. А это означает торг, компромиссы и уступки. Но любой шаг, который может быть расценен как уступка США России, автоматически вызывает истерику в американских СМИ и антитрамповских элитах.

По мнению экспертов, в таких условиях Дональд Трамп выбрал единственно верную позицию. Публичная жесткая антироссийская линия совмещается с конструктивными отношениями ""од ковром". По мнению авторов статьи, становится все более очевидным: непублично американский президент проявляет куда больше договороспособности с Москвой. Некоторые его действия (как, например, встреча в Белом доме в один день с Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным) создают впечатление, что президент США целенаправленно создает "маскировочную завесу" в своих отношениях с Россией.

С большой долей уверенности можно сказать, что российская дипсобственность так и не будет возвращена владельцу. Иное решение будет слишком опасным для Трампа, которого и так по любому поводу обвиняют в связях с русскими. За этим последует арест собственности американского посольства в России, а также высылка из страны американских дипломатов. И на этом второстепенный, но резонансный вопрос будет закрыт. Решение удовлетворит обе стороны, а Кремль и Белый дом смогут обсуждать за кулисами более насущные проблемы.