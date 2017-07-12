Лукашенко раскрыл "коварный план" Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его часто благодарят за поддержку русского языка на государственном уровне. Он в шутку предположил, что это может быть "коварный план" российского лидера Владимира Путина.

Александр Лукашенко подчеркнул, что российские чиновники регулярно благодарят его за теплое отношение к русскому языку и за его развитие на государственном уровне. При этом они выражают признательность практически одинаково. "Как будто Путин написал и раздал всем чиновникам одинаковые бумажки", – пошутил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что своим родным языком считает именно русский. "Это мой язык. Это живое. Это вклад не только русских людей. В него вплетены нравы, характеры, в том числе белорусского народа", – цитирует главу государства агентство Sputnik.

При этом он отметил, что в стране активно развивается и национальный язык. "Мы рады, что смогли поднять и белорусский язык, и вас это не должно настораживать", – пояснил Лукашенко российским журналистам. "Русский язык – это наш родной язык, мы никогда не будем от него отказываться, всегда будем его развивать и поддерживать", – заключил он.

Между тем Лукашенко прокомментировал роль прессы в современном медиапространстве. По его словам, "войны" в сфере СМИ "стали подготовкой к гибридным войнам". "Идет подготовка новой артиллерии – прежде чем развязать войну, то или иное государство начинает подготовку в прессе", – заявил он.

Напомним, ранее белорусские политики приняли неожиданное решение на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Они поддержали итоговую декларацию, в которой, в частности, осуждается "агрессия России против Украины". Страны, подписавшие документ, призывают Кремль прекратить "спонсирование террористической деятельности на Украине", приостановив поток денег, оружия и боевиков.

Лишь двое парламентариев из шести (сенатор Сергей Гайдукевич и депутат Андрей Рыбак) проголосовали против принятия декларации. "Я не мог поступить по-другому, потому что я политик, который работает в интересах нашего государства. А для Белоруссии важно и быть в хороших отношениях с Россией, и нормально работать с Европейским союзом", – заявил после голосования Гайдукевич.