Лету в Москве дали пять дней

Синоптики успокоили москвичей, гостей города и всех, кто с интересом следит за изменениями погоды в столице. Высокие температуры в регионе продержатся по меньшей мере пять дней.

Ближе к середине лета в Москве установилась относительно теплая погода, а синоптики скорректировали прогноз на более оптимистичный. Если раньше они призывали гостей и жителей столицы готовиться к ливням, то теперь допускают, что до выходных будет сухо.

Сильные грозовые фронты изменили маршрут и теперь обещают задеть город по касательной. 12 июля пройдет дождь, однако лишь во второй половине дня. По-настоящему летние температуры в пределах от +23 до +27 ожидаются в Москве в ближайшие пять суток, пишет "Российская газета". При этом тепло будет и днем, и ночью, уверены метеорологи.

Грозы ударят по Орловской, Курской, Смоленской и Брянской областям. К столице ненастье подойдет с запада, но, скорее всего, не дотянет даже до восточной части Московской области. Выходные в городе, по прогнозам синоптиков, будут "почти без дождей" при температуре воздуха +27.

Тем временем в столице объявлен желтый уровень опасности, предупредили в Гидрометцентре России. Причинами специалисты назвали сильный ветер, который ожидается в столичном регионе, и возможную грозу.