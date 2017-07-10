Неделя в Москве начнется с потепления

Согласно прогнозам синоптиков, в столичный регион возвращается летняя погода. В первый рабочий день недели, 10 июля, воздух в городе прогреется до +20...+22, пишет газета "Известия". Местами возможен кратковременный дождь, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Ночью похолодает до +11...+13.

Специалисты уверены, что пляжный сезон в Москве все же наступит, пусть и с опозданием на 50 дней. Его можно будет считать открытым после 20 июля.