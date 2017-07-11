Москвичам пообещали перерыв в дождях

Согласно прогнозам синоптиков, сухая и теплая погода установится в Москве 11 июля. Утром температура составит +11...+13, но уже днем воздух прогреется до +23...+25, передает сетевое издание m24.ru.
Осадков специалисты Гидрометцентра не ожидают. Атмосферное давление составит 747-749 миллиметров ртутного столба. Дополнит картину переменный ветер скоростью 2-7 метров в секунду. Всю неделю в столице будет тепло, что, впрочем, не исключает дождей и гроз с порывистым ветром.
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