Названа дата начала пляжного сезона в Москве

Сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал дату начала пляжного сезона в Москве. Он запоздает "всего" на 50 суток. "К выходным, 15-16 июля, начнет формироваться область повышенного атмосферного давления, которая в последующем перейдет в самостоятельный антициклон. Погода станет летняя, ожидаются солнечные и в основном сухие деньки, воздух лучше начнет прогреваться, в среднем до +22...+27, постепенно доведя температуру воды до +19...+21", – цитирует эксперта Life.ru. Пляжный сезон можно будет считать открытым после 20 июля, заключил Тишковец.

