Суд вернул заявление ФСИН о "посадке" Навального

Симоновский суд Москвы возвратил заявление Федеральной службы исполнения наказаний России о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному в связи с нарушением в оформлении документа, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Виктор Васильев.
"Заявление возвращено в связи с тем, что не подписано", – сказал Васильев.
ФСИН просила заменить условный срок Алексею Навальному на реальный из-за нарушений оппозиционером Административного кодекса. Ведомство настаивает на этом в рамках дела о хищении более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше".
В 2014 году Навального осудили по этому делу три
с половиной года лишения свободы условно.
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