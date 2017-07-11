В Москве простились с Антоном Носиком

В столице завершилась церемония прощания с журналистом Антоном Носиком, передает RT. На гражданскую панихиду в Центральный дом литераторов пришли друзья и близкие блогера, в том числе Татьяна Друбич, Дмитрий Быков, Илья Яшин, Виктор Ерофеев, Василий Уткин и другие. Антон Носика похоронили на Востряковском кладбище.
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