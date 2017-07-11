В столичных ТИК впервые организуют видеонаблюдение
Столичный градоначальник отметил, что в Москве муниципальные депутаты контролируют работу управ, местных поликлиник, школ, активно влияют на процессы благоустройства, эксплуатацию жилого фонда, участвуют активно в городской жизни. Сергей Собянин рассказал, что предложение об установке камер на избирательных участках поступило от "Единой России", и московские власти его поддержали.
"На всех избирательных комиссиях будут установлены видеокамеры, обеспечено надежное видеонаблюдение, чтобы все желающие могли посмотреть, как проходят на избирательных участках выборы", – сказал мэр. В свою очередь, секретарь столичного отделения "ЕР" Андрей Метельский подчеркнул важность такого решения.
Он напомнил, что установка систем видеонаблюдения на выборах для Москвы уже не является новацией. В 2014 и 2016 годах избирательные участки уже оснащались камерами. Тогда проходили выборы в Мосгордуму и Госдуму соответственно.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предложил расширить систему видеонаблюдения и установить камеры в территориальных избирательных комиссиях с тем, чтобы избежать возможных подтасовок. "Мы просили бы, организовывая видеонаблюдение, в порядке эксперимента попробовать организовать видеонаблюдение в территориальных комиссиях, в муниципальных, там, где в первую очередь будет досрочное голосование", – сказал он.
Столичный мэр сказал, что город готов обеспечить дополнительные камеры для установки в ТИКах. Он также поддержал использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в единый день голосования, призвав "задействовать все имеющиеся КОИБы".
Ранее в Мосгоризбиркоме предложили рассмотреть вопрос об использовании на выборах 10 сентября технических средств, задача которых – повысить прозрачность избирательного процесса. С просьбой оборудовать мсеста для голосования камерами к Собянину обратилось московское отделение "Единой России".
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