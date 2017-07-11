В столичных ТИК впервые организуют видеонаблюдение

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею установки систем видеонаблюдения на предстоящих осенью выборах муниципальных депутатов. Он подчеркнул, что выборы районных депутатов крайне важны для города, так как именно им предстоит контролировать не только работу местной исполнительной власти, но и следить за инфраструктурой всего района.

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