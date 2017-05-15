Голосование в регионах пройдет по новой системе

Региональные выборы в России, намеченные на 10 сентября, пройдут по обновленному законодательству. Они станут репетицией перед президентской избирательной кампанией, считают в Центризбиркоме.

Осенние выборы в двадцати с лишним российских регионах могут пройти по обновленному законодательству. Это коснется, в частности, открепительных удостоверений. В ЦИКе считают, что к сентябрю пакет поправок, одобренный Госдумой в первом чтении, будет принят и вступит в силу. На 10 сентября в регионах намечены выборы губернаторов и членов заксобраний.

"Важное тестирование в преддверии выборов 2018 года. Думаю, те 20 с лишним кампаний, которые пройдут в регионах, позволят нам увидеть позитивные моменты нового закона и недостатки", – заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Поправки в избирательное законодательство предполагают отмену открепительных удостоверений, ужесточение наказания за фальсификации, допускают видеонаблюдение и разукрупнение избирательных участков.

Комиссия 15 мая обсудила поправки в закон "О выборах Президента Российской Федерации". В частности, ЦИК презентовал механизм голосования по месту фактического пребывания граждан – без применения классических открепительных удостоверений. Менять место голосования можно будет не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 5 дней до дня выборов. В этот срок гражданина просто исключают из списка избирателей по одному адресу и включают по другому.

Избиратели, которые за четыре и менее дней до выборов решат проголосовать не по месту регистрации, смогут сделать это не на всяком участке. Как рассказала глава ведомства Элла Памфилова, на сегодняшний день ЦИК предполагает, что таких избиркомов будет от 9 до 12 тысяч. Она уточнила, что в разных регионах – исходя из расстояний между участками и плотности населения - количество таких участковых избирательных комиссий будет разным.

Публикация от МИКСО (@mikso66) Мар 12 2017 в 5:16 PDT

Как пояснил замглавы ЦИКа Николай Булаев, избиратели, которые менее чем за пять дней до выборов изъявят желание голосовать на другом участке, смогут подать заявление до 14:00 субботы (день голосования – воскресенье), а не до 17:00, как предполагалось ранее. В таком случае граждане будут подавать письменное заявление на бланке строгой отчетности по месту регистрации, которое станет фактически заменой открепительного. Как отметил Булаев, срок подачи заявлений изменили, чтобы участковая избирательная комиссия могла до конца рабочего дня сформировать точные списки избирателей.

Кроме того, стало известно, что глава ЦИК Элла Памфилова направила письмо на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Комиссия хочет получать из российских дипломатических представительств списки избирателей, голосующих за границей. В ЦИКе признают, что это довольно сложный процесс, и в случае согласия МИДа потребуются дополнительные изменения в законодательство.

Планируется, что 16 мая думский комитет утвердит поправки ко второму чтению законопроекта и вынесет его на заседание нижней палаты.