Голосование в регионах пройдет по новой системе

Итоги "Евровидения" в Киеве Сотрудник МИДа устроил бойню Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
Жена Порошенко опозорилась на "Евровидении" (видео)
партнеры
Понедельник 15 мая
Лента новостей
17:40
Волжанин умер после одинокого дня рождения
17:38
Президент Франции будет спасать Евросоюз
17:35
Корабли пришельцев промчались мимо Солнца (видео)
16:30
Сбежавшая из Москвы Корикова закатила скандал в магазине
16:15
55-летняя жена Порошенко удивила подтянутой фигурой
16:12
Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца
16:07
Седюк отказался снимать штаны перед смертельно больным певцом
16:03
Греция готовится к наплыву российских туристов
15:55
Найден способ навсегда избавиться от шрамов
15:47
В Киеве ждут раздела Украины между Западом и Россией
15:25
Президент РЖД попал в больницу в Китае
15:24
Жужа: На "Доме-2" произошла драка из-за Орловой
14:52
Хор русской армии перепел хит рэпера Басты (видео)
14:49
Легендарную Nokia 3310 украсили золотом и сталью
14:48
В Киеве освободили оголившегося на "Евровидении" Седюка
14:37
В метро Москвы поменяют начальника
14:36
Мужчина в уродливом платье распугал красную дорожку
14:28
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
14:25
Ревнивица протаранила на авто мужа с любовницей
14:22
Кети Перри поласкала Пэрис Хилтон (видео)
14:18
Московское метро выпустит три вида тематических проездных
14:18
Учительницу заподозрили в оказании секс-услуг
14:04
Опубликованы пьяные бредни Порошенко о России
13:58
Путин впервые высказался о скандале с Самойловой
13:57
88-летний Баталов сломал ногу в двух местах
13:57
Как замужние женщины находят секс на стороне
13:50
Друг Борисовой: Дана в клинике наконец-то протрезвела
13:49
Суперъяхту Усманова назвали одной из лучших в мире
13:49
Похититель вязанных шапочек для лошадей задержан в Москве
13:48
Родившая Анна Седокова: Мы больше не счастливы вместе
13:41
Известный хоккеист признался в неприязни к России
13:33
Сотрудник МИДа убил бывшую коллегу из ружья "Меркель"
13:22
Сексуальный телохранитель затмил президента Южной Кореи
13:18
Московские отели "нарисовали" себе лишние звезды
13:13
Украинка из "Дома-2" назвала народ гнилым
13:04
Кокорина с Мамаевым опять не взяли в сборную
12:58
Анна Калашникова проговорилась о беременности
12:53
Мила Кунис высказалась о разводе с Эштоном Катчером
12:41
Ученые: Влияние алкоголя на поведение сильно преувеличено
12:22
Баталова в тяжелом состоянии привезли в больницу
12:10
На востоке Москвы грузовик сбил женщину с двумя детьми
12:01
У умных мужчин чаще рождаются аутисты
11:59
В Перми стартовал Дягилевский фестиваль
11:55
Яценюку отказали во встрече с Трампом
11:54
Нештатная ситуация возникла на НПЗ в Москве
11:53
Анастасия Стоцкая вышла в свет после рождения дочери
11:49
Что заставило сотрудника МИДа устроить бойню в Москве
11:46
Звезду Comedy Woman поздравляют со свадьбой
11:45
Знаменитый актер сочетался узами брака с мужчиной
11:37
В Подмосковье 12-летняя девочка забеременела от школьника
11:33
Обнародована программа XIV фестиваля "Усадьба Jazz"
11:21
Дети оставили Анджелину Джоли в День матери
11:17
Орбакайте и Кортнев выступят в честь Евтушенко
11:17
Найденный на улице столицы пятиметровый питон скончался
11:11
"Спартак" почтил память Александра Абдулова
11:10
Дочь убитого священника Сысоева пожаловалась на БДСМ с отчимом
11:07
В "голом" скандале на "Евровидении" нашли след России
11:00
Садальский пришел в студию пьяным после смерти подруги
10:53
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
10:53
Школьников "пичкают" биографией Киркорова в угоду главе поселка
10:23
Толкалина рассказала о своем первом разе
10:23
Раскрыта личность убившего женщину и ребенка сотрудника МИДа
10:11
Сидящий на крыше пес стал звездой Сети (видео)
09:58
Кличко оторвался под Бритни Спирс (видео)
09:56
Знаменитая российская актриса скончалась после тяжелой болезни
09:52
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал издевательское видео
09:48
В московском метро произошел сбой из-за задымления
09:46
Названы регионы с опасной питьевой водой
09:28
В Москве лопнули два банка
09:19
Датской принцессе запретили общаться с развратной подругой
09:12
Королевой красоты признали физика-ядерщика
09:06
Охрана Яроша подстрелила таксиста за отказ говорить "Героям слава!"
08:59
Светлана Светикова ждет второго ребенка
08:55
Сенчина корит себя за случившееся с мужем и сыном
08:51
ЦБ: Занижение курса рубля приведет к обнищанию россиян
08:41
Муж Пелагеи обрадовал бывшую любовницу
08:37
Звезда фильма "Сталинград" умерла во сне
08:20
Сотрудник МИДа убил жену и дочь в Москве
08:16
Украина придумала новую устрашающую байку для России
08:02
Астрологический прогноз с 15 по 21 мая
07:51
В ДТП на Дмитровском шоссе погибли трое
18:29
Малахов посмеялся над "ноухау" Волочковой
18:04
Бывший любовник принцессы Дианы экстренно прооперирован
17:52
На востоке Москвы ребенок провалился в канализационный люк
17:35
Порошенко выдал детали "последнего разговора" с Путиным
17:02
Полиция удалила Навального с митинга по просьбе организаторов
16:39
От звезды "Дома-2" отвернулись друзья из-за российского гражданства
16:17
Лукашенко с сыном заинтриговали подарком первой леди Китая
15:57
На севере Москвы по улице ползал трехметровый питон
15:47
Узнавшая о раке звезда сериала "Саша+Маша" похоронила себя заживо
15:15
Пожилая жена Макрона копирует Меланью Трамп
14:43
Любовница Кличко сбежала в Россию с компроматом
14:01
Самойлова в восторге от итогов "Евровидения" в Киеве
14:00
В Москве резко потеплеет
13:37
Опозорившего Украину на "Евровидении" Седюка хотят посадить
13:11
Толкалина случайно показала обручальное кольцо
12:41
Путин и Земан подшутили над курильщиком Лавровым
12:31
На МКАД иномарка насмерть сбила оформлявшего ДТП мужчину
12:16
Джамала короновала лучшего певца Европы
12:10
Няня раскрыла тайны семьи Собчак
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Опозорившего Украину на "Евровидении" Седюка хотят посадить
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
Кто оплатил первое место Португалии на "Евровидении"
Няня раскрыла тайны семьи Собчак
Общество

Голосование в регионах пройдет по новой системе

Фото: Thomas Niedermueller/Getty Images
Региональные выборы в России, намеченные на 10 сентября, пройдут по обновленному законодательству. Они станут репетицией перед президентской избирательной кампанией, считают в Центризбиркоме.
прочитано 187 раз

Осенние выборы в двадцати с лишним российских регионах могут пройти по обновленному законодательству. Это коснется, в частности, открепительных удостоверений. В ЦИКе считают, что к сентябрю пакет поправок, одобренный Госдумой в первом чтении, будет принят и вступит в силу. На 10 сентября в регионах намечены выборы губернаторов и членов заксобраний.

ПО ТЕМЕ

Госдума одобрила перенос выборов президента с 11 на 18 марта

ЦИК не будет рассматривать отмену муниципального фильтра

Путин: ЦИК обеспечил условия для честных выборов

"Важное тестирование в преддверии выборов 2018 года. Думаю, те 20 с лишним кампаний, которые пройдут в регионах, позволят нам увидеть позитивные моменты нового закона и недостатки", – заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Поправки в избирательное законодательство предполагают отмену открепительных удостоверений, ужесточение наказания за фальсификации, допускают видеонаблюдение и разукрупнение избирательных участков.

Комиссия 15 мая обсудила поправки в закон "О выборах Президента Российской Федерации". В частности, ЦИК презентовал механизм голосования по месту фактического пребывания граждан – без применения классических открепительных удостоверений. Менять место голосования можно будет не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 5 дней до дня выборов. В этот срок гражданина просто исключают из списка избирателей по одному адресу и включают по другому.

Избиратели, которые за четыре и менее дней до выборов решат проголосовать не по месту регистрации, смогут сделать это не на всяком участке. Как рассказала глава ведомства Элла Памфилова, на сегодняшний день ЦИК предполагает, что таких избиркомов будет от 9 до 12 тысяч. Она уточнила, что в разных регионах – исходя из расстояний между участками и плотности населения - количество таких участковых избирательных комиссий будет разным.

Как пояснил замглавы ЦИКа Николай Булаев, избиратели, которые менее чем за пять дней до выборов изъявят желание голосовать на другом участке, смогут подать заявление до 14:00 субботы (день голосования – воскресенье), а не до 17:00, как предполагалось ранее. В таком случае граждане будут подавать письменное заявление на бланке строгой отчетности по месту регистрации, которое станет фактически заменой открепительного. Как отметил Булаев, срок подачи заявлений изменили, чтобы участковая избирательная комиссия могла до конца рабочего дня сформировать точные списки избирателей.

Кроме того, стало известно, что глава ЦИК Элла Памфилова направила письмо на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Комиссия хочет получать из российских дипломатических представительств списки избирателей, голосующих за границей. В ЦИКе признают, что это довольно сложный процесс, и в случае согласия МИДа потребуются дополнительные изменения в законодательство.

Планируется, что 16 мая думский комитет утвердит поправки ко второму чтению законопроекта и вынесет его на заседание нижней палаты.

Автор: Федор Лопырев15 мая 2017, 16:39

комментарии

Политика

Опубликованы пьяные бредни Порошенко о России
Путин впервые высказался о скандале с Самойловой
Яценюку отказали во встрече с Трампом
Украина придумала новую устрашающую байку для России

Шоу-бизнес

Боня родит второго ребенка новому избраннику
Сбежавшая из Москвы Корикова закатила скандал в магазине
Седюк отказался снимать штаны перед смертельно больным певцом
Пригожин огорошил известием о Максаковой

Проишествия

У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
Охрана Яроша подстрелила таксиста за отказ говорить "Героям слава!"
Звезда фильма "Сталинград" умерла во сне

Lifestyle

Хор русской армии перепел хит рэпера Басты (видео)
88-летний Баталов сломал ногу в двух местах
Орбакайте и Кортнев выступят в честь Евтушенко
Баталова в тяжелом состоянии привезли в больницу
Шоу-бизнес

Муж Пелагеи обрадовал бывшую любовницу

Экс-возлюбленная хоккеиста рассказала о подвижках в их отношениях
Шоу-бизнес

Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой

Романа Третьякова поразила алчность подруги
Шоу-бизнес

Родившая Анна Седокова: Мы больше не счастливы вместе

Певица, ставшая матерью в третий раз, рассказала о расставании
Шоу-бизнес

Сбежавшая из Москвы Корикова закатила скандал в магазине

Соседи облили помоями звезду "Бедной Насти"

Гороскоп

Астрологический прогноз с 15 по 21 мая
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все
Почему Дану Борисову преследуют несчастья

Фоторепортажи

Мужчина в уродливом платье распугал красную дорожку
Королевой красоты признали физика-ядерщика
Джамала короновала лучшего певца Европы
Родившая Гагарина показала фигуру на премьере

Спорт

Известный хоккеист признался в неприязни к России
Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча

Регионы

Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца
Учительницу заподозрили в оказании секс-услуг
В Перми стартовал Дягилевский фестиваль
Школьников "пичкают" биографией Киркорова в угоду главе поселка
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru