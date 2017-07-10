Москвичей предупредили об опасной погоде

В столице в понедельник, 10 июля, объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре России, в мегаполисе ожидается северо-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду, передает агентство "Москва".
Согласно прогнозу, днем в столице будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 20-22 градусов.
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