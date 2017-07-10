В Москве открыт северный вестибюль станции МЦК "Кутузовская"

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия северного вестибюля станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. Градоначальник отметил важную роль этой транспортной системы в развитии инфраструктуры города. "Серьезным образом улучшилась поперечная связь между округами и районами Москвы, разгрузилась Кольцевая ветка метро и вообще центральная часть радиальных направлений и метро, и пригородных железнодорожных путей", – цитирует его официальный портал мэра и правительства Москвы.

Северный вестибюль "Кутузовской" представляет собой двухэтажное строение высотой 7,1 метра и площадью 940 квадратных метров. "Через этот транспортный узел проходит около 18 тысяч пассажиров в сутки. Открытие дополнительного выхода, конечно, улучшит комфорт пассажиров, которые пользуются этим транспортно-пересадочным узлом", – подчеркнул Собянин.