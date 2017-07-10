Уединившаяся в туалете самолета парочка прославилась на весь мир
Инцидент произошел 4 июля 2017 года на борту самолета, следовавшего из Лондона в Майами, передает The Sun. Видеоролик был опубликован в соцсети Facebook 7 июля, и за три дня его просмотрели 8,5 миллиона человек.
На записи видно, как смущенная девушка покидает уборную, а через несколько секунд оттуда выходит счастливый мужчина. Представители Virgin Atlantic подтвердили, что курьез случился на борту их лайнера.
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