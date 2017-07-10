Питьевую воду в Москве будут очищать по-новому

На территории Рублевской станции водоподготовки было построено новое здание, где будут применяться новейшие технологии очистки воды. "Традиционная очистка воды включала в себя процесс отстаивания и фильтрации. После отстойника вода проходила определенную песчаную загрузку в фильтрах, и качество улучшалось. Так было на протяжении почти 100 лет. Теперь применяют еще озон и угольные фильтры. Это емкости, куда вместо песка загружаются гранулы угля. Качество воды, проходящей через них, улучшается", – цитирует официальный портал мэра и правительства Москвы директора Рублевской станции водоподготовки АО "Мосводоканал" Сергея Фомичева.

Еще более чистая питьевая вода начнет поступать в квартиры москвичей на западе, северо-западе и в центре столицы уже в августе.

