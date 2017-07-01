Прожившие в браке 65 лет супруги умерли с разницей в сутки
Хильда и Рой познакомились в 1951 году. Тогда они оба работали кондукторами в лондонских автобусах. Через год пара сыграла свадьбу. В течение десяти лет у них родились трое детей.
Они были очень счастливы в браке. Однако в последние годы здоровье Хильды резко ухудшилось, у нее началась старческая деменция. Рой изо всех сил старался помогать жене, но и его организм стал сдавать.
В 2017 году Рой, которому к тому времени стукнуло 89 лет, сильно заболел. Несмотря на деменцию, Хильда понимала, что ее муж постепенно угасает. Когда состояние Роя стало критическим, женщина просто отказалась от еды и воды.
85-летняя женщина заморила себя и умерла от истощения. На следующий день скончался и Рой. Их дочь Линн рассказала, что супруги просто не смогли бы жить друг без друга, передает Dailymail.
Devoted wife, 85, dies a day before terminally ill husband of 65 years https://t.co/CNLhBx3bn2 @MailOnline— Grumpy UK (@gikers48) 30 июня 2017 г.
"Мы чувствовали, что, как только папа уйдет, мама не выживет. Но она чувствовала, что должна уйти до него. Я думаю, она понимала, что происходит", – рассказа дочь Роя и Хильды.
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