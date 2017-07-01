Прожившие в браке 65 лет супруги умерли с разницей в сутки

В Великобритании супруги, прожившие вместе 65 лет скончались с разницей в 24 часа. Последний год своей жизни они провели в доме престарелых.

Хильда и Рой познакомились в 1951 году. Тогда они оба работали кондукторами в лондонских автобусах. Через год пара сыграла свадьбу. В течение десяти лет у них родились трое детей.

Они были очень счастливы в браке. Однако в последние годы здоровье Хильды резко ухудшилось, у нее началась старческая деменция. Рой изо всех сил старался помогать жене, но и его организм стал сдавать.



В 2017 году Рой, которому к тому времени стукнуло 89 лет, сильно заболел. Несмотря на деменцию, Хильда понимала, что ее муж постепенно угасает. Когда состояние Роя стало критическим, женщина просто отказалась от еды и воды.



85-летняя женщина заморила себя и умерла от истощения. На следующий день скончался и Рой. Их дочь Линн рассказала, что супруги просто не смогли бы жить друг без друга, передает Dailymail.



Devoted wife, 85, dies a day before terminally ill husband of 65 years https://t.co/CNLhBx3bn2 @MailOnline — Grumpy UK (@gikers48) 30 июня 2017 г.

"Мы чувствовали, что, как только папа уйдет, мама не выживет. Но она чувствовала, что должна уйти до него. Я думаю, она понимала, что происходит", – рассказа дочь Роя и Хильды.