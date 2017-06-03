Названа самая востребованная в России профессия

Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов рассказал, специалисты в каких сферах являются дефицитом в России. Как оказалось, больше всего предприятия страдают от нехватки инженерных кадров.

Соответствующее заявление чиновник сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он уточнил, что именно подготовке специалистов-инженеров нужно уделять особенное внимание.

"На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий – они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока", – заявил он в интервью РИА Новости. При этом Вуколов отметил общую тенденцию на улучшения климата на российском рынке труда.

Напомним, ранее специалисты называли самые популярные в России профессии. Выяснилось, что очень немногие школьники хотят стать инженерами.

Так, все большую популярность среди молодежи приобретает профессия программиста. Также многие выпускники школ идут учиться на повара и сварщика.

Как писали Dni.Ru, у молодых людей в целом изменилось отношение к среднему профессиональному образованию. Замминистра образования Людмила Огородова рассказала, что школьники все чаще предпочитают закончить девять классов и пойти учиться в колледжи и техникумы.