Когда на московских улицах закончится ремонт

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов рассказал, когда в Москве закончится ремонт. По его словам, последние работы по программе "Моя улица" в этом году намечены на 20-25 августа.

"Часть дорог уже открыта для прохода и движения, и мои коллеги стараются как можно быстрее все закончить и быстрее освободить пешеходную и проезжую части", – добавил Ликсутов во время выступления на радиостанции "Говорит Москва". По его словам, в следующем году работы будут продолжены, но объем их будет значительно меньше, что позволит избежать осложнения дорожной ситуации.