У Соборной Мечети в Москве собрались десятки тысяч мусульман

Мусульмане всего мира празднуют Ураза-Байрам или праздник разговения. В этот день заканчивается пост, который верующие соблюдали на протяжении священного месяца Рамадан. У московской Соборной мечети собрались несколько десятков тысяч человек, передает ТАСС. К собравшимся обратился глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он зачитал поздравления с праздником от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева и пожелал мусульманам здоровья, счастья и мира во всем мире.