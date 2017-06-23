Турецкий отель ввел штрафы за недоеденную пищу

Один из турецких отелей ввел штрафы за недоеденную пищу. Наказание для не рассчитавших свои силы туристов составляет 10 долларов, передает URA.ru.

Отдыхающих заранее просят не брать больше, чем они способны съесть. Как рассказали туристы, сотрудники отеля стоят как надзиратели и проверяют, сколько еды осталось на тарелке гостя.