Скандал из-за задержки рейса в Домодедово попал на видео

На семь часов был задержан рейс из Домодедово в Ростов-на-Дону. Пассажиров несколько раз сажали в самолет, а затем просили покинуть борт.

Десятки пассажиров более семи часов не могли вылететь из московского аэропорта Домодедово в Ростов-на-Дону. В распоряжение РЕН ТВ попала видеозапись их скандала с представителями компании-перевозчика S7. Персонал не мог ничего объяснить людям.

Рейс S7 1159, который должен был вылететь в 00:35 мск 23 июня, задержали почти на семь часов. Людей даже не покормили. В итоге лайнер отправился в 07:28 мск.