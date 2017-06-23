Скандал из-за задержки рейса в Домодедово попал на видео
Десятки пассажиров более семи часов не могли вылететь из московского аэропорта Домодедово в Ростов-на-Дону. В распоряжение РЕН ТВ попала видеозапись их скандала с представителями компании-перевозчика S7. Персонал не мог ничего объяснить людям.
Рейс S7 1159, который должен был вылететь в 00:35 мск 23 июня, задержали почти на семь часов. Людей даже не покормили. В итоге лайнер отправился в 07:28 мск.
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