Российские самолеты за неделю перехватили 14 разведчиков у границ

Российские самолеты в течение недели 14 раз вылетали на перехват иностранных разведчиков у границ государства. Встречали "гостей" дежурные силы противовоздушной обороны – МиГ-31 и Су-27, пишет "Газета.ru".
Всего за неделю было зафиксировано 23 разведывательных полета у границ России. Десять из них осуществили американские ВВС.
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