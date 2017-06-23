Российские самолеты за неделю перехватили 14 разведчиков у границ

Российские самолеты в течение недели 14 раз вылетали на перехват иностранных разведчиков у границ государства. Встречали "гостей" дежурные силы противовоздушной обороны – МиГ-31 и Су-27, пишет "Газета.ru".

Всего за неделю было зафиксировано 23 разведывательных полета у границ России. Десять из них осуществили американские ВВС.