Массовые самоубийства украинских военных объяснили махинациями Киева

В Киеве сообщили, что около 500 украинский бойцов, воевавших против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, покончили жизнь самоубийством. Пользователи соцсетей предположили, что на самом деле публикация подобной статистики может быть частью хитрого плана правительства страны.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков со ссылкой на данные военной прокуратуры заявил, что к началу июня 2017 официально зарегистрировано около 500 случаев самоубийств украинских военных после возвращения из зоны боевых действий. Он сравнил погибших бойцов с американскими солдатами, пережившими "вьетнамский синдром".

"По наблюдениям американских ученых, большинство солдат, вернувшихся из Вьетнама, не могли найти свое место в жизни. Причем, причины были в подавляющем большинстве не материального плана, но социально-психологического", – цитирует Арсена Авакова "Украинская Правда". "У вернувшихся солдат было ощущение, что общество отторгает от себя "вьетнамцев", которые вернулись в него "другими", не похожими на остальных", – пояснил он.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что по общепризнанному мировому стандарту около 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют "медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы". Более того, у трети военнослужащих, прошедших через войну, медики диагностируют посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

Примечательно, что пользователи Сети объяснили подобную статистику различными махинациями киевского правительства. Многие считают, что потери бойцов во время военных действий списываются на самоубийства и прочие несчастные случаи, чтобы власти могли не выплачивать их семьям положенную компенсацию. "Обещанные квартиры или земельные участки теперь этим героям давать не надо", – написал в Twitter пользователь под псевдонимом Mr_Lumin.

Аваков: Около 500 военных покончили с собой, вернувшись из Донбасса. У них есть совесть,они не пережили убийство своих земляков. — моряк (@Talant1953) 22 июня 2017 г.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко вновь свалил на Россию вину за войну в Донбассе. В начале июня 2017 года он отметил, что Кремль "брутально" нарушает минские соглашения, "запугивает наблюдателей ОБСЕ" и ограничивает им доступ к оккупированной территории, в частности – вытесняя их из Донбасса.

