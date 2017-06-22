Как в России ищут пропавших на войне солдат

Узнать судьбу своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной войны, можно в общественных приемных "Поискового движения России". 22 июня, в День памяти и скорби они открылись по всей стране в рамках проекта "Судьба солдата".

Помогают в розыске пропавших солдат и офицеров активисты из организации "Волонтеры Победы". Они будут принимать заявки на розыск информации об участниках войны от их родственников. Обратиться за помощью к поисковикам можно во многих городах страны – приемные открыты в 80 регионах. Специалисты на месте проконсультируют всех желающих, а после окончания акции займутся поиском информации о фронтовиках в электронных базах данных Министерства обороны и архивных документах. Общественные приемные готовы обрабатывать сотни заявок ежедневно.

Узнать судьбу своего родного человека, погибшего или пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, смогут жители Владимирской области и Мордовии, Пензы и Сургута, москвичи и петербуржцы.

В Удмуртии откроется интерактивная площадка "Помним имя твое, солдат!" по работе с запросами родственников на уточнение судеб участников Великой Отечественной. На вопросы родственников пропавших без вести на фронтах войны ответят активисты регионального отделения "Поискового движения России" в Башкортостане.





В Уральском государственном педагогическом университете 22 июня откроется Музей истории поискового движения Свердловской области. Центром экспозиции, подготовленной бойцами студенческого поискового отряда "Стикс", станет реконструкция блиндажа времен Великой Отечественной войны, выполненная в натуральную величину. Внутри посетители смогут увидеть настоящие артефакты, найденные поисковиками на полях сражений.

Сегодня, 22 июня в Тверской области и в Москве, на концерте Памяти у Белорусского вокзала, в семьи фронтовиков передадут награды, найденные поисковиками на местах боев.





"К нам ежедневно обращаются люди со всей страны и даже из-за рубежа, которые хотят узнать, где погиб и похоронен их родной человек, восстановить его боевой путь", – рассказала "Российской газете" член Общественной палаты, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

Она также сообщила, что все результаты кропотливой работы поисковиков передадут заявителям. Кроме того, в нескольких регионах полученные сведения лягут в основу обновленных Книг Памяти.

Всероссийский проект "Судьба солдата" "Поискового движения России" и "Волонтеров Победы" стартовал в апреле 2017 года. Его цель - выстроить систему помощи россиянам, которые ищут своих родных, пропавших на фронтах Великой Отечественной.



