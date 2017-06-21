Сотням человек стало плохо в очереди к мощам Николая Чудотворца

За месяц число паломников из очереди к мощам Николая Чудотворца, которые обратились за медицинской помощью, составило свыше 1,1 тысячи человек, рассказал заместитель главы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов. Многие обращения людей были связаны с плохим самочувствием, однако о серьезных проблемах со здоровьем речи не шло, передает РИА Новости. Также в очереди в храм Христа Спасителя попадались паломники, которые недавно перенесли инсульт – они просили врачей измерить им давление. Сообщается, что в среднем чтобы приложиться к мощам Николая Чудотворца 21 июня нужно отстоять в очереди около пяти часов.