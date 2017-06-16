В Австралии поймали монстра-гермафродита

У берегов австралийского штата Тасмания поймана редкая рыба с головой ящерицы, телом угря и сотней острых зубов. Кроме того, это чудо природы обладает как мужскими, так женскими репродуктивными органами.

Австралийская экспедиция на исследовательском судне Investigator началась в середине мая. За это время ученые обнаружили большое количество необычных обитателей водных глубин. Последней на сегодняшний день находкой экипажа стал суперхищник Bathysaurus ferox.

Эта глубоководная ящероголовая рыба, проживающая на дне океана на расстоянии до 2500 метров от поверхности, отличается сотнями мелких зубов. Ее добычей обычно становятся различные виды рыб и кальмары.

"Большие глаза и сотни зубов – это характерные черты хищника-засадчика. Он выжидает свою добычу в засаде, обычно зарываясь в песок, а затем хватает ее", – цитирует исследователя Джона Погонски The Sun. По его словам, с помощью гибких зубов существо может перемещать добычу прямо в глотку.

По словам другого ученого Эшера Флэтта, подобным хищникам приходится нелегко на морском дне, поскольку там очень мало еды. Из-за этого "рыб-ящериц" осталось совсем мало. Наличие же и мужских, и женских половых органов у этих обитателей глубин говорит о том, что таким образом они с течением времени эволюционировали, чтобы повысить свои шансы на размножение.

Отметим, ранее участники австралийской экспедиции обнаружили необычное существо – рыбу "без лица". У нее нет глаз, ноздри практически не заметны, а рот находится в нижней части туловища.

