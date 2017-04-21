Рыбак вытащил монстра из проруби

Пользователи социальных сетей активно обсуждают видеозапись с зимней рыбалки. На кадрах видно, как мужчина вытягивает на удочке из проруби неизвестного монстра.

Видеозапись обрывается сразу же, как только рыбак вытаскивает монстра на поверхность, передает Daily Star. Ролик стал очень популярен на англоязычном ресурсе Reddit. Многие пользователи сайта испугались находки рыболова, но большинство отнеслись к произошедшему с иронией. "Похоже на астероидного монстра из фильма "Звездные войны: Империя наносит ответный удар", – написал один из них.