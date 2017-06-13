Ученые: Люди всегда умирают в хорошем настроении

Исследователи из США заявили, что смертельно больные люди редко предаются унынию. К такому выводу психологи пришли, изучив блогосферу.

Ученые просмотрели множество записей в соцсетях, оставленных смертельно больными людьми. Они обратили внимание и на последние слова умирающих, передает Telegraph. Специалисты подчеркнули: отмеченные эмоции никак нельзя назвать тревожными – скорее это умиротворенность и любовь.

"Смерть у нас ассоциируется в основном с грустью и ужасом. Но люди невероятно адаптивны – как физически, так и эмоционально", – заявил профессор Курт Грей. Также исследователи выяснили, что на пороге смерти люди чаще всего думают о семье, религии и любви.

Любовь. Время. Смерть. Эти три абстракции объединяют всех до единого жителей планеты Земля. — Lana_Petrakova (@lanysia_lambert) 12 июня 2017 г.

"Воду и питательные вещества я теперь получаю только через капельницу – кап, кап, кап. Любое движение я не могу сделать без посторонней помощи. Но я окружен такой любовью и заботой, что чувствую: готов к следующему шагу", – написал один из пациентов.

"Я ни о чем не жалею – у меня была насыщенная жизнь. Мне были дарованы чудесные друзья и семья. Если это последний для меня урок, то главный вывод из него я сделал. Любовь – это величайший дар. Любовь и честность", – отметил другой.