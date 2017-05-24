Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

Президент России Владимир Путин приложился к мощам святого Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве, передает Life.ru. Перед этим российский лидер провел встречу с патриархом Кириллом. Президент поздравил главу Русской православной церкви с его днем тезоименитства. Напомним, частица мощей Николая Чудотворца из папской базилики в итальянском Бари будет находиться в храме Христа Спасителя до 12 июля.