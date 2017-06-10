Дальнобойщики привлекли внимание к дорожным проблемам флешмобом
Организатором акции стала общественное движение автомобилистов "12 тонн". Первый ее этап прошел в столичном Филевском парке.
В процессе "Игры в инспекторов", дети надели каски и принялись осматривать дорожное покрытие на предмет повреждений. При помощи игрушечной техники они "залатали" все проблемные участки на дорогах.
В то же время взрослые собирали подписи под обращением в Министерство транспорта с требованием отремонтировать трассы, а также обратить внимание на такую актуальную проблему, как безопасность на дорогах. По словам активиста движения "12 тонн" Сергея Сапронова, сообщество дальнобойщиков способно повлиять на ситуацию.
"Москвичи отнеслись к нашей идее очень положительно. Люди подходили, высказывали мнения, делились своими идеями", – говорится в сообщении на странице движения "12 тонн" в социальной сети "Вконтакте". По словам организаторов, в данный момент они занимаются подготовкой совместного письма в Минтранс.
Помимо Москвы, в эти дни Всероссийский флешмоб проходит также Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Казани и Иркутске.
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