Пассажиры самолета возмутились прилюдным интимом попутчиков
Возмущенные подобной выходкой люди попросили экипаж вмешаться в происходящее, однако оперативной реакции так и не дождались. Пассажиры были вынуждены обратиться к авиакомпании Ryanair с просьбой разобраться в ситуации, передает "РЕН ТВ".
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