Перехват американских B-52 и B-1 российским Су-27

На официальной странице Пентагона в Twitter появились фотографии, на которых был запечатлен момент перехвата американских стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1 российским истребителем Су-27 в небе над Балтийским морем. В американском военном ведомстве признали, что российский пилот совершил все маневры безопасно.

Еще снимки опубликовал ставший журналистов бывший военный пилот Нолан Питерсон. По собственному признанию, он находился на борту самолета-разведчика KC-135, который сопровождал американские воздушные силы в тот полет.

Another pic I took—A Russian Su-27 fighter merges to intercept 2 @usairforce B1 bombers over the Baltic Sea on June 9 pic.twitter.com/U9AdcvVwzG — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) 9 июня 2017 г.

Также журналисту удалось снять, как Су-27 "садится на хвост" B-52.