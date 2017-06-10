Клиенты пожаловались на глобальный сбой у МТС

Пользователи пожаловались на серьезный сбой в работе МТС. Нет возможности оплатить услуги или перевести деньги, ни одна из операций через личный кабинет на сайте также не проходит, заметили они. Прояснить ситуацию у специалистов также оказалось невозможно. "По горячей линии никто не берет трубку, отвечает автомат. Я им час дозваниваюсь – безрезультатно", – рассказала корреспонденту Dni.Ru пострадавшая от сбоя пользовательница.
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