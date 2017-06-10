Какую погоду ждать москвичам в начале праздников

Синоптики рассказали о том, на какую погоду могут рассчитывать москвичи и гости столицы в начале долгих выходных, 10 июня. "Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь", – цитирует агентство городских новостей "Москва" сообщение Гидрометцентра России. Температура воздуха будет находиться в пределах от 18 до 20 градусов тепла. Атмосферное давление установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.