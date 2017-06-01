В России наступил кризис такси

В связи с вступлением в силу закона о недействительности иностранных прав на территории России тысячи таксистов сегодня, 1 июня 2017 года, не вышли на работу. Эксперты считают, что правительство не подготовило техническую базу для принятия документа.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков пояснил, что выходить сегодня на работу многим таксистам стало нецелесообразно. "Уже стоят машины сотнями, тысячами, зачем им выезжать – рисковать на штраф нарваться. А если маленькая компания, то ее руководителю тем более не по силам высокие штрафы", – отметил он.

Он добавил, что по закону водители с иностранными водительскими правами более не могут законно управлять транспортным средством на территории России, передает агентство "Интерфакс". При этом за вождение "без прав предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей, а работодателю грозит 50 тысяч рублей штрафа".

Чиновник заявил, что в правительстве предварительно не разработали материально-техническую базу для пересдачи экзаменов и получения российских водительских прав. "Для водителей грузовиков ведь должна быть грузовая площадка, а какая автошкола ее имеет?" – отметил он.

По оценке Вячеслава Лысакова, в Москве более половины таксистов – граждане других государств. "Работа, на которой из-за невысокой зарплаты или слишком больших нагрузок, возникают "кадровые дырки", которые закрыты нашими соседями", – пояснил он. Число водителей-иностранцев в столице достигает нескольких десятков тысяч, и проблемы из-за нового закона в первую очередь возникнут у клиентов таксопарков, то есть у жителей города.

Меня бесят таксисты, которые на Преображенском стоят и уговаривают поехать в Черногорск/Усть-Абакан. Ходят тут — Лиза Герман (@ms_snoop) 1 июня 2017 г.

Зампред комитета Госдумы заявил, что для решения этой проблемы необходимо не только подготовить техническую базу, но и оценить готовность шоферов к пересдаче экзаменов. "Даже российского водителя, который уже 20 лет за рулем, заставь сейчас пересдавать на права – это же надо знать все последние поправки в КоАП. Поэтому какой процент из водителей пересдаст – еще большой вопрос", – считает он.

Напомним, закон о запрете на вождение с иностранными водительскими правами был принят еще в 2015 году в связи с тем, что гастарбайтеры зачастую не знают российские правила дорожного движения. Теперь для получения водительского удостоверения нашей страны им необходимо сдать три экзамена: один теоретический и два практических, на автодроме и на улицах города.

