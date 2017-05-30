Московское метро избавят от аудиорекламы

Московский метрополитен с 1 июня отказывается от трансляции коммерческих рекламных аудиороликов. Их заменят сообщениями о транспортной сферы и социальная реклама, передает ТАСС.
"Никакой коммерческой рекламы на линиях метрополитена больше звучать не будет", -отметил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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