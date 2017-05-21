В Москве перекрыли участок метро

Движение поездов между станциями "Проспект Мира" и "Октябрьская" Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена было прекращено на сутки в связи с профилактическими работами, передает ТАСС. Работы будут вестись весь день, а уже 22 мая движение будет возобновлено. Станции "Тургеневская" и "Сухаревская" будут закрыты на вход и выход пассажиров.