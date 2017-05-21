В центре Москвы перекроют несколько улиц

Из-за первого всероссийского полумарафона "За Бег", московский этап которого состоится в Москве 21 мая, движение по некоторым улицам в центре города будет ограничено, передает "Интерфакс". С 08:00 до 13:40 для транспорта будут закрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская набережные, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост, улица Балчуг, Раушская, Космодамианская, Шлюзовая, Софийская набережные, Фалеевский переулок, Болотная улица, площадь Васильевский спуск, Новодевичья набережная, улица Лужники, Саввинская и Ростовская набережные.